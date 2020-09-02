Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleştirilen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardıklarını ifade eden Koca, Konya'da kısmen kontrol altına alındığını, Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirtti.

Bakan Koca, virüsün gücünü kaybetmediğini vurgulayarak, "Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik." dedi.

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu ifade eden Koca, yöntemlerde benzerlik olsa da her ülkenin kendi mücadelesini kendi şartlarında verdiğini kaydetti.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun bu dönemde karar süreçlerinde rehberlik yaptığına işaret ederek, "Araştırma ve görüşleriyle bazen tavsiye, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Ülke olarak aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. Görev alan tüm bilim adamlarımıza müteşekkirim." ifadesini kullandı.

"İzolasyona uymayan 153 bin pozitif kişi HES sayesinde tespit edildi"

HES kodu uygulamasının başarıyla devam ettiğini vurgulayan Koca, şu bilgileri aktardı:

"İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi ve temaslı, bu sayede tespit edilmiş oldu. Kitle ulaşım araçlarından sonra birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır. Haziran'da 6 bin 289 olan filyasyon ekip sayımızı şu anda 10 bin 802'ye çıkardık. İller bazında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il hıfzıssıhha kurullarımızı harekete geçirdik.

Her ilin kendi özelinde tedbirler almaya başladık. Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla arttırıyoruz. Şu anda Konya'da 460 ekip, Şanlıurfa'da 200 ekip, Mardin'de 111 ekip, Diyarbakır'da 370 ekip, Erzurum'da 207 ekip, İzmir'de 350 ekip, Kayseri'de 120 ekip, Van'da 128 ekip sahada. Salgın, bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Ancak önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların da artacağı bir dönem var. Koronavirüsün bu mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür. Ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek. "

"Maskeyle nefes almak, entübasyonla solumaktan kolay"

Koca, pandemi eylem planına uygun şekilde yeni mücadele dönemine karşı hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tedbirlerin sürekliliği salgınla mücadelemizin başarıya ulaşmasında önemli yer tutmaktadır. Vatandaşlarımızın sadece tedbirlere uyumda değil, kontrol ve denetiminde de destek olmasını bekliyoruz.

Başta pandemi hastanelerinde çalışanlar olmak üzere, tüm hekim arkadaşlarım, kıymetli hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız, salgınla mücadelenin tüm mensupları sizden iyi haberler bekliyor. Onlar için, maske, mesafe kuralına, tedbirlere uymanızdan daha güzel bir haber ve teşekkür yoktur.

Unutmayalım tedbir, mücadeleden kolay, maskeyle nefes almak, entübasyonla solumaktan kolay, evimizde ailemizle vakit geçirmek, hastanede tek başına yatmaktan daha huzurludur."

2019 ve 2020'nin 8 aylık ölüm istatistikleri

Bakan Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladıktan sonra bazı verilere ilişkin bilgileri de paylaştı.

Erken dönemde ilaç uygulamasından önemli sonuç aldıklarını anlatan Bakan Koca, 14 Mart-1 Haziran arasında vefat eden vatandaşların yaş ve cinsiyetlerine göre ayrıldığı bir tabloyu gösterdi.

Yaş arttıkça hem erkeklerde hem de kadınlarda vefat oranının dramatik şekilde arttığına dikkati çeken Koca, başka bir grafikte ise 1 Haziran - 1 Eylül arasında vefat edenlerin yaş ve cinsiyet dağılımını paylaştı. Burada da tedbirlerin hafiflemeye başlamasıyla 65 yaş üstü vatandaşların vefat oranının yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.

Başka bir grafikte ise 2019-2020 yıllarının 8 aylık ölüm istatistiklerinin yer aldığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Burada özellikle 2019'da toplam ölümler 297 bin 275'ti. Buna yıllık beklenen artış oranı olan yüzde 2,2 ilave edildiğinde 2020 için beklenen ölüm 303 bin 815. Bu yıl gerçekleşen ölüm 303 bin 262. Yani geçen yılki vefat sayımızla uyumlu, hatta daha altında. İlk 8 ay için söylüyorum. Ama Kovid-19'dan gerçekleşen 6370 vefatı da ekleyince bu yılın ilk 8 ayındaki vefat sayımız 309 bin 632 oldu. Burada özellikle 2020 için enfeksiyondan kaybedilen hastanın daha az olduğunu ama Kovid nedeniyle kaybedilenlerle toplamda arttığını görmüş oluyoruz. 2019 yılı ilk 8 ayı enfeksiyon hastalıklardan vefat sayımız 8 bin 72 ama bu yıl bu sayı 7 bin 491. Yani geçen yıldan daha düşük. Bu veriler ışığında şu söylenebilir Kovid hastalarının enfeksiyon diye kaydedilmesinden ziyade belki tersini iddia etmek, eskiden enfeksiyon tanısını konan bazı hastalarımızın Kovid olarak kaydedildiği de söylenebilir. Yani enfeksiyondan kaybedilenlerin bu yıl için aynı dönemde 8 bin 72 yerine 7 bin 491, şu an ilk 8 ayda."

"Yoğun bakımda ve entübe olanların yaş ortalaması 65-75 bandında"

Bakan Koca, son bir aya ilişkin verileri de grafiklerle paylaşırken, her yaş grubunda tedbirlere uyulmasını istedi.

İyileşenlere ilişkin grafik paylaşan Koca, "Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek. Bu da bize özellikle yaşlılarımızın hastalığa yakalanmamasını sağlamak zorunda olduğumuzu göstermiş oluyor." dedi.

Koca, başka bir grafikte de yaşlı nüfusun pnömoniye yakalanma oranındaki artışa dikkati çekti.

İl bazında yoğun bakımda yatan ve entübe olan hasta sayısına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Koca, "Özellikle hasta yaş ortalaması diğerlerinden yüksek olan illerimizi dikkatinize alıyorum. Gümüşhane 51,7, Uşak 46,48, Sinop 46,43, Aksaray 46,3 ile hasta yaş ortalaması en yüksek olan iller. Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımızın yaş ortalamasının ise 65-75 yaş bandında olduğu görülmektedir. 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın entübe olma oranlarının dramatik bir şekilde arttığı net bir şekilde görülüyor." diye konuştu.

Bakan Koca, bundan sonra verilerin daha ayrıntılı bir şekilde Sağlık Bakanlığının internet sitesinden duyurulacağını kaydetti.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

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