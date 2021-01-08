Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapıldığını belirterek, "3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız. mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaptık. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı." ifadelerini kullandı.

Koca, video konferans aracılığıyla düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında gündemdeki en kritik konu olan aşı hazırlıklarını ele aldıklarını bildirdi.

Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlanacağını ifade eden Koca, "Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı." bilgisini paylaştı.

Koca, tedarik planı ile ilgili detaylar netleştikçe bilgilendirmeye devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca adenövirüs temelli Rusya ve İngiltere'de geliştirilen aşılar için de görüşmelerimiz devam etmektedir. Aşılama programına ilk olarak başlayacağımız inaktif aşı için bazı bilgileri açıklamak isterim. Bildiğiniz üzere bu aşının klinik çalışması ülkemizde yürümektedir. Aşılama programına başlayabilmek için aşı ile ilgili çalışmayı yürüten bilim insanlarımızdan ara sonuçları talep etmiştik. Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık.

Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Klinik araştırma safhasında ara sonuçları talep edip aşının güvenli olduğunu gördükten sonra araştırmayı yürüten bilim insanlarımıza artık yeni gönüllü kabul etmemeleri bildirildi. Aşının güvenli olduğu anlaşıldıktan sonra yeni gönüllü almaya devam etmemek gerekmektedir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. İnaktif aşının menşei ülkede uzun zamandır Acil Kullanım Onayı bulunmaktadır. Acil Kullanım Onayı verilirken çalışma ile ilgili en güncel veriler incelenecektir."

"Brezilya'da ise bugün sonuçlar açıklandı"

Bakan Koca, çalışmanın devam ettiği bir diğer ülke olan Endonezya ile iletişimin sürekli devam ettiğine vurgu yaptı. Karşılıklı bilgi paylaşımının düzenli olarak sağlandığını aktaran Koca, "Endonezya'da aşılama takviminin 13 Ocak'ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya'da ise bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda yüzde 78, orta ve ağır vakalarda yüzde 100 etkili olduğu açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da yürütülen çalışmanın sadece virüse en çok maruz kalan grup olan sağlık çalışanlarında yapıldığını dile getiren Koca, karşılıklı bilgi paylaşımının devam edeceğini bildirdi.

"Risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız"

Bilim Kurulu'nda gündemdeki bir diğer konunun 60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşı ile aşılanması durumunun da ele alındığını belirten Koca, "Faz 3 deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz 1 ve Faz 2'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Bu süreçte aşıların tedarik planına uygun şekilde peyderpey ülkemize ulaşmasını bekliyoruz. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulu'muzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız.

Aşı lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere bütün hastanelerimizi de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapılmıştır. Tüm sürecin dijital olarak takip edilmesini sağlayacak uygulamalar ve risk öncelikli kurumlara ait veri tabanlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Vatandaşlarımızın randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir."

Vatandaşların ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebileceğine dikkati çeken Koca, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm paydaşların gece gündüz demeden en hızlı şekilde aşılama takvimini başlatmak ve güvenli şekilde vatandaşları aşılamaya başlayabilmek için çalıştığının altını çizerek, "Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından ayrıca yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır. Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur."