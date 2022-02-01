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Son dakika haberi! SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ACI GÜNÜ - Son Dakika

Son dakika haberi! SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ACI GÜNÜ

01.02.2022 16:11

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca yaşamını yitirdi.

Fatma Koca'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Ömeranlı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

Son dakika haberi! SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ACI GÜNÜ
Son dakika haberi! SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ACI GÜNÜ
Son dakika haberi! SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ACI GÜNÜ

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Fahrettin Koca, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN ACI GÜNÜ - Son Dakika


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