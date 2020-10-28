Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."
28.10.2020 20:43
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."
Kasım, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: 'Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.' - Son Dakika
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