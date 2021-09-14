Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Şanlıurfa'nın risk haritasındaki rengi turuncu yerine sarı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Şanlıurfa'nın risk haritasındaki rengi turuncu yerine sarı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi turuncu yerine sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve mavi bütün iller, Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)