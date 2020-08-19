Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan... - Son Dakika
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan...
Son dakika politika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor."
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20.08.2020 02:29:23. #1.12#
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