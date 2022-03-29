Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

29.03.2022 10:30
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika habere göre ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "15- 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.


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Sağlık Bakanlığı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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