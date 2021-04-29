Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine "tam kapanma" genelgesi gönderdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine "tam kapanma" genelgesi gönderdi

29.04.2021 14:57
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine "tam kapanma" hakkında genelge gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine "tam kapanma" hakkında genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Sağlık Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, "Cumhurbaşkanlığımızca 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu 2021/8 sayılı genelge ile Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur. Bu defa da Covid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 tarihi saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma dönemine geçileceği kamuoyuna ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27.04.2021 tarihinde 17665 sayı ile yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu yazı ile de hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarının Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğü belirtilmiştir" denildi.

Genelgede özellikle taşra teşkilatlarından gelen yoğun talepler üzerine uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla talep konusu iş ve işlemlere yönelik şu bilgilere yer verildi:

"1 - Bakanlık makamının 14.04.2021 tarih ve 1555 sayılı yazılarının birinci maddesinde düzenleme altına alınan esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerimizce (merkezde birim amirleri, bağlı ve ilgili kurumlarda en üst kurum amiri, İl Sağlık Müdürleri, İlçe Sağlık Müdürleri/Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ve başhekimler) riayet edilerek tam kapanma döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilecektir.

2- Sağlık tesislerimizde bulunan kreşler, çalışanlarımızın mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacaktır.

3- İhtiyaç halinde aşağıdaki konular ve sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulacaktır.

4- Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan çalışanlarımız için 5., 6. ve 7. maddedeki tedbirlerin uygulanmasına gayret edilecektir.

5- Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret edilecektir.

6- Tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacaktır.

7- Bu süreçte yukarıdaki 5. ve 6. maddede belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacaktır.

8- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27.04.2021 tarihinde 17665 sayı ile yayımlanan yazı çerçevesinde idari izinli sayılan tüm Bakanlığımız çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış olan mutat uygulamalara riayet edilecektir."

(Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Gazete, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine 'tam kapanma' genelgesi gönderdi - Son Dakika


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