Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi

17.05.2022 20:43

Çekya'da bulunan Tarım Üniversitesi'nde staj yaparken yakalandığı Guillain-Barre sendromu hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık bir ay tedavi gören 24 yaşındaki Ezgi Doğru isimli Türk öğrenci için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi.

Çekya'da bulunan Tarım Üniversitesi'nde staj yaparken yakalandığı Guillain-Barre sendromu hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık bir ay tedavi gören 24 yaşındaki Ezgi Doğru isimli Türk öğrenci için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Tarım Üniversitesi'nde staj yaptığı sırada Guillain-Barre sendromu hastalığına yakalanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gören 24 yaşındaki Ezgi Doğru isimli Türk öğrencinin Türkiye'de tedavisine devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi. Doğru, ailesinin Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'ne yaptığı başvuru sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye nakledildi.

"BÜYÜK BİR DEVLETE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN BİR KEZ DAHA GURURLANDIK"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise yaptığı açıklamada, "Ezgi kızımız daha önce Erasmus programı ile burada eğitim görürken hocaları tarafından çok beğenilerek staj için bir davet almıştı. Staj sırasında maalesef bu hastalık ortaya çıktı. Yakalandığı hastalık çok özel bir bakım gerektiriyor. Buradaki tedavi yeterli olmayınca ailesi tarafımıza başvurdu. Biz de konuyu Ankara'ya ilettik. Bakanlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda kendisine bir ambulans uçak gönderildi. Ezgi kızımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün büyük bir devlete sahip olduğumuz için bir kez daha gururlandık. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE YETERİ KADAR İLGİLENMEMİŞLER"

Prag Büyükelçiliği Konsolosluk Şube Sorumlusu Başkatip Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, "Öğrenci kızımız ilk rahatsızlandığında Prag'daki askeri hastaneye kaldırılmış fakat hastanede gerekli tedavi yönteminin tam olarak uygulanamaması nedeniyle Cesky Brod şehrindeki bir başka hastaneye nakledilmiş. Bu hastanede ise hastanın fizik tedavisinin tam olarak yapılmayarak hastalığın daha da ilerlediği gözlemlenmiş. Hem hemşirelerin tutumu hem de doktorların İngilizce bilmemesi nedeniyle iletişim sorunları yaşanmış. Maalesef hastanede yeteri kadar ilgilenmemişler. Ailenin tarafımıza başvurması sonrasında gerekli evraklar, hazırlanarak Sağlık bakanlığımıza iletildi ve bakanlığımız Ezgi için hava ambulans gönderdi" dedi.

(Özgür Öztürk/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi
Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi
Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi
Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi
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Kaynak: İHA

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