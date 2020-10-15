Son dakika haberi! - Sağlık Bakanlığı'ndan Dünya El Yıkama Günü için eğitici paylaşım - Son Dakika

- Sağlık Bakanlığı'ndan Dünya El Yıkama Günü için eğitici paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Dünya El Yıkama Günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak el yıkamanın önemine vurgu yaptı.

Dünya El Yıkama Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından "Bugün Dünya El Yıkama Günü. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ellerimizi sık sık yıkamamız gerektiğini biliyoruz, değil mi çocuklar? Peki, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız?" mesajı ile paylaşılan animasyonda el yıkamanın önemi vurgulandı.

Ayrıca videoda ellerin nasıl, ne zaman ve ne kadar uzunlukta yıkanması gerektiği anlatıldı.