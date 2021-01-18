Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi

18.01.2021 13:04
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi

Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (26) ile Norveçli Ted Nyquist (39) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, 1 yaşına girdi.

Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (26) ile Norveçli Ted Nyquist (39) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, 1 yaşına girdi. Zorlu geçen bir yılın ardından kızlarının yaşını kutlayan çift, Alicia'nın çok sağlıklı olduğunu, kendilerine destek olan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.

?Alanya'ya 2019 yılı mayıs ayında yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak 2020 tarihinde kızları Alicia dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalıkken 910 gram doğan, bu nedenle de yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ile Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle minik Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Uzun geçen tedavi sürecinin ardından bugün 9 kilogram olan Alicia sağlığına kavuştu ve bu yıl ailesiyle ilk yaş gününü kutladı.

Bebeklerinin sağlıklı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Ted Nyquist ve anne Ida Svarvarefelt, kendilerine destek olan başta Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.

Zorlu bir yıl geçirdiklerini aktaran baba Ted Nyquist, "Alicia 1 yaşına girdi. Geçen bir sene boyunca birçok sıkıntı yaşadık. Hastanelere gittik, geldik. Çok mücadele ettik, Alicia da çok mücadele etti. Zor günler yaşadık. Ama en nihayetinde Alicia bugün 1 yaşına bastı. Çok sağlıklı ve şu anda çok mutlu görünüyor. Biz de çok mutluyuz. Bizimle ilgilenen, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Alicia'nın iyileşmesi ve büyüyor olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren anne Ida Svarvarefelt, "Alicia şu an 1 yaşında. O da biz de çok mutluyuz. Alicia'nın büyümesini bekliyoruz. Her çocuk gibi büyüyecek, oynayacak. Okula gidecek. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi
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Kaynak: DHA

Türk Eğitim Derneği, Sağlık Bakanlığı, Alanya, Ida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi - Son Dakika


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