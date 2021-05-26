Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin...
26.05.2021 19:45
Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin... - Son Dakika
Son Dakika Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu