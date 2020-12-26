Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ

26.12.2020 06:37
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ, System.String[]

Son dakika habere göre SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde polis kontrolüne takılan 2 kişi ceza yememek için direndi.

SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde polis kontrolüne takılan 2 kişi ceza yememek için direndi. Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen ancak belgeleyemeyen çift ceza yemekten kurtulamadı. Çift, denetim sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.
Olay, Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki denetleme noktasına yaşandı. Denetleme noktasına motosiklet ile gelen çift, kontrol sırasında kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgelerini gösteremedi. Motosikletin ise muayenesinin olmadığı ve trafikten men olduğu tespit edildi.
Motosikleti kullanan genç, polisin izin Belgeniz var mı sorusuna, "Ben müzisyenim, kız arkadaşım sağlık personeli. Yarın ki izni iptal olduğu için eve dönmek zorundayız" şeklinde yanıt verdi. Genç kız ise sağlık çalışanı olduğunu söylese de, herhangi bir belge gösteremedi. Belge gösteremeyen çiftin polisi ikna çalışması ve tüm ısrarları sonuç vermeyince 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Motosiklet de trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Çift o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Ceza yiyen çift daha sonra taksiye binerek uzaklaştı.

- Dedi
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ
Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Üsküdar, Polis, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SAĞLIK ÇALIŞANIYIM DEDİ, BELGE GÖSTEREMEYİNCE CEZA YEDİ - Son Dakika


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