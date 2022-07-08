Son dakika haberi! Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan kişi tutuklandı

Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli N.K.Ö. tutuklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı astsubay olduğu tespit edilen N.K.Ö'nün, çevik kuvvet polislerinden birine tokat attığı an kameralara yansıdı.

Kamera kayıtlarından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.K.Ö, adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelinin, hakimlik sorgusunda doktor olan eşini koruma amaçlı refleksle hareket ettiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, zanlının "kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.