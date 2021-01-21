Son dakika haberi: Sağlık sektöründe ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlık sektöründe ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

21.01.2021 12:57
Son dakika haberi: Sağlık sektöründe ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den, System.String[]

Son dakika haberler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB), yatırım bankacılığı alanında bir ilke imza atarak Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB), yatırım bankacılığı alanında bir ilke imza atarak Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

TSKB açıklamasına göre, Türkiye'de doğal gaz dağıtım, gıda, kargo sektörlerindeki ilk kira sertifikası ihraçlarının yanı sıra geçen yıl ilk "sürdürülebilirlik" temalı kira sertifikası ihracını da gerçekleştiren TSKB, 2021 yılının başında bir ilke imza atarak Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarı ile tamamladı.

Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri'nin çatı kuruluşu MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) adına oluşturulan toplam 500 milyon TL tutarındaki Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 70 milyon TL tutarında ilk ihraç gerçekleştirildi.

2 yıl vadeli, 3 ayda bir dönemsel getiri ödemeli olarak nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraç, TSKB'nin gerçekleştirdiği 8'inci kira sertifikası ihracı oldu.

İhraç kapsamında yatırımcılara yapılan satış, TSKB'nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler'in de desteği ile gerçekleştirildi.

"Gerçekleştirdiğimiz ihraç, yılın ilk 2 yıl vadeli ihracı oldu"

Açıklamada, 15 Ocak'ta gerçekleşen ihraç ile ilgili görüşlerine yer verilen TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk niteliğinde olan doğal gaz dağıtım, gıda ve kargo sektörlerindeki kira sertifikası ihraçlarının yanı sıra belli özellikleri ile dünyada da henüz uygulama örneği olmayan sürdürülebilir kira sertifikası ihracımızdan sonra 2021 yılına sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracı ile başladık. Alanında Türkiye'nin en büyüğü olan MLP Care adına gerçekleştirdiğimiz ihraç, yılın ilk 2 yıl vadeli ihracı oldu. MLP Care adına önümüzdeki dönemde de benzer ihraçlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TSKB olarak sermaye piyasalarına yeni ilkler kazandırmaya devam ediyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

MLP Care Mali İşler Koordinatörü Burcu Öztürk de "MLP Care olarak tüm süreçlerimizin planlamasında yenilikçilik anlayışını benimsediğimiz için ilklerimiz ile sektörümüze pek çok konuda önderlik etme şansına sahip oluyoruz. Kira sertifikası ihracımız da bu uygulamalardan biri oldu. Sektörümüz için önemli bir alternatif finansman modeli olacağına inandığımız sukuk ihracını başarı ile gerçekleştiren ilk sağlık şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. TSKB aracılığıyla gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı ile şirketimiz için uzun vadeli kaynak sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sağlık sektöründe ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den - Son Dakika


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