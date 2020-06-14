Son dakika haberi: Sağlıkçıların "morali", ihtiyaç sahiplerinin "gizli kahramanı" oldular - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlıkçıların "morali", ihtiyaç sahiplerinin "gizli kahramanı" oldular

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan üç kişilik Koç ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 2 ay boyunca evlerinde yaptıkları yemekleri, fedakarlıklarından etkilendikleri sağlık çalışanlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı.

Son dakika haberi: Sağlıkçıların

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan üç kişilik Koç ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 2 ay boyunca evlerinde yaptıkları yemekleri, fedakarlıklarından etkilendikleri sağlık çalışanlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı.

17 yaşındaki lise öğrencisi Ilgaz Koç, Kovid-19 ile mücadelede canları pahasına en önde yer alan sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmak istedi. Kızlarının düşüncesi karşısında duygulanan Nebiha ile Nedim Koç çifti, hemen harekete geçti.

Koç ailesi, evlerinde yaptıkları yemekleri 112 Acil Sağlık İstasyonlarında görevli sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmaya karar verdi.

Her gün yaptıkları değişik yemekleri iki ay boyunca ilçedeki 7 istasyonda görevli 75 sağlık personeline ve çok sayıda ihtiyaç sahibine motosikletle ulaştıran Koç ailesi, insanların mutluluklarına ortak oldu.

"Yaptığım bu davranış içime huzur verdi"

Üniversite sınavına hazırlanan Ilgaz Koç, AA muhabirine, Türkiye ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Evlerine gidemeyen, yemek yiyemeyen, hatta zaman zaman uyuyamayan sağlık çalışanları ve evlerinde tenceresi kaynamayanlar için bir şeyler yapmak istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"İnsanlara bu şekilde katkıda bulunmuş olduk. Çalışmamız iki ay sürdü. Sağlık çalışanlarıyla aynı yemeği paylaşmak, onların yediğini bilmek çok ayrı ve güzel bir duyguydu. Yaptığımız bu davranış içime huzur verdi. Biz bunu onlara teşekkür etmek ve görev bilinciyle yaptık. Onlar bize teşekkür etsinler diye yapmadık. Özellikle ihtiyaç sahipleri için 'Veren el alan eli, alan el de veren eli görmesin' mantığıyla hareket ettik."

"Her yemek yaptığımda çok duygulandım"

Anne Nebiha Koç (57) da sağlık çalışanlarının yemeklerini zevkle yaptığını, hiç yorulmadığını söyledi.

Kızının duyarlılığını hep ön planda tuttuklarını dile getiren Koç, "Bu süreçte çok huzurlu ve gururluyduk. Onlara yaptığımız yemeklerin aynısı bizim soframızda da yer aldı. Yemeğimiz daha da lezzetlendi. Her yemek yaptığımızda çok duygulandım." dedi.

Emekli 55 yaşındaki Nedim Koç ise kızının fikrini büyük bir mutlulukla uyguladıklarını, kendilerine Bodrumluların ve kızının okulundan velilerin de destek verdiğini ifade etti.

Bodrum'daki bütün 112 istasyonu çalışanlarına yemeklerini teslim ettiklerini anlatan Koç, "Sağlık çalışanlarıyla hem sohbet ettik hem de moral verdik. İhtiyaç sahipleri incinmesinler düşüncesiyle yemekleri kapılarına bıraktık, bizi görmediler." diye konuştu.

Nedim Koç, Bodrum, Ilgaz, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Sağlıkçıların 'morali', ihtiyaç sahiplerinin 'gizli kahramanı' oldular - Son Dakika

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