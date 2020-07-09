Son dakika haberi... Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi - Son Dakika

Son dakika haberi... Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi

Son dakika haberi: DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, yaz mevsiminde serinlemek için sıkça yenilen karpuzun faydalarından bahsedip, farklı şekilde tüketmek isteyenler için karpuzlu smoothie tarifi verdi.

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, yaz mevsiminde serinlemek için sıkça yenilen karpuzun faydalarından bahsedip, farklı şekilde tüketmek isteyenler için karpuzlu smoothie tarifi verdi.

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, yaz aylarında çok fazla tüketilen karpuzun pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği taşıdığını ifade etti. Sıcak günlerde serinlemek için tüketilen karpuzla birçok farklı yiyecek ve içecek hazırlanabileceğini belirten Zünbülcan ayrıca meyvenin çok fazla faydası bulunduğunu vurgulayarak, "Yaz mevsiminde vatandaşlar, karpuzun lezzetinden dolayı yiyebiliyor. Aslında sağlığa da çok faydalı. Üç dilim karpuz yaklaşık bir porsiyon demektir ve yaklaşık 60 kaloridir. Kişiler bu miktarda karpuzu tüketirse bir sorun yaşamazlar. Ancak şeker hastası olan bir kişinin karpuzu dikkatli tüketmesi gerekiyor. Çünkü karpuz, su içeriği kadar şeker içeriği de oldukça yüksek bir meyve. Likopen dediğimiz bir maddeyi içeriyor. Bu sayede de pek çok hastalığa koruyucu görev yapıyor. Potasyum, A vitamini, C vitamini gibi hem vitamin hem de mineraller açısından da zengin bir meyve" dedi.

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KARPUZ PEYNİR EKMEK ÜÇLÜSÜNE DİKKAT

Karpuzun ekmek ve peynirle çoğunlukla tüketildiğini ifade eden Zünbülcan, karpuz yanında peynirin tüketilebileceğini ancak ekmeğin tüketilmemesini söyledi. Zünbülcan, "Bu noktada önemli olan şey şu; eğer kişi bir porsiyon bir meyve tüketiyorsa karpuzun yanında peyniri tüketebilirler. Ancak ekmek karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için karpuz ve peynirin yanında ekmek tüketilmemeli. Bu üçlüyü önermiyoruz" dedi.

SMOOTHİE TARİFİ

Zünbülcan, karpuzu sıvı olarak tüketmek isteyenlere de şu pratik tarifi verdi: "Bir dilim karpuzla beraber 6-7 tane çekirdeği çıkarılmış kirazı mutfak robotu içerisine koyuyoruz. Bu karışımın içerisine su ve buz ilave ederek, mutfak robotundan geçiriyoruz. İçerisine tercihe göre nane de koyulabilir. Böylelikle hem sağlıklı hem de yaz aylarında ferahlatıcı hafif bir içecek elde etmiş oluyoruz."


Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi - Son Dakika
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