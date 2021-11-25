Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm'deki son durumu değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ikinci uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 83 binada 560 bağımsız bölümün yıkımının tamamlandığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, deprem yönetmeliğine uygunluğu olmayan 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllarda yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların temizlendiğini, toplam 86 binada 569 bağımsız bölümün yıkımının tek seferde belediye tarafından ihale edildiğini anımsattı.

3'üncü uygulama etabında ise uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmalarının tamamlandığını ve projelendirmelerin devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü uygulama etabı yaklaşık 4,8 hektar büyüklüğünde bir alan olup, kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik 3'üncü uygulama etabında 76 binada 535 adet konut, 80 iş yeri olmak üzere toplam 615 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 58 bin metrekaredir. 3'üncü uygulama etabı içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin uzlaşmaya esas çalışmaları devam etmektedir."