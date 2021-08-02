Son dakika haberi... Şahi Spor Kulübü pehlivanı Bayram Gümüşdağ, Tedaş Spor Kulübü'ne transfer oldu

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik-2 boyunda birinci olan Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Bayram Gümüşdağ, Tedaş Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Bayram Gümüşdağ'ın Ankara Tedaş Spor kulübüne transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Gümüşdağ'ın bundan sonra Ankara adına güreşeceğini belirten Delen, "Pehlivanımız minderde de Tedaş Spor Kulübü'nü temsil edecek. Orada yaşayacak, orada okuyacak. Ona sahip çıkan, bu imkanları sağlayan Tedaş Spor Kulübü yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gümüşdağ, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 166 pehlivanın mücadele ettiği teşvik-2 boyunda birinci olarak, 14 boyda zirvede yer alan tek Edirneli olmuştu.