Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele kapsamında söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı; 520 sahil güvenlik personeli, 1 sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermektedir" denildi.