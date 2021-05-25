"Sahil Rüzgarı" operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

"Sahil Rüzgarı" operasyonunda 4 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde düzenlenen "Sahil Rüzgarı" operasyonunda Adana'da gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

ADANA - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde düzenlenen "Sahil Rüzgarı" operasyonu kapsamında Adana'da gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Muğla, İstanbul ve Adana'da mafya tipi organize suç örgütü oluşumlarına yönelik çalışma başlattı. 8 ay boyunca suç örgütleri takip edildi. Yapılan takip sonucunda 4 gün önce şafak vakti "Sahil Rüzgarı" operasyonu yapılması için düğmeye basıldı. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 171 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği 18 zanlıyı yakalamak için özel harekat polisiyle 25 eve eş zamanlı olarak 21 Mayıs Cuma günü belirlenen evlene tek tek girdi. 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların Sarıçam ilçesinde Ümit G. isimli şüphelinin liderliğinde "nitelikli yağma, gayrimenkul satışı üzerinden yağma, silah ticareti, görevi kötüye kullanma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama, suç örgütlerine silah temini" gerçekleştirdikleri tespit edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 46 mermi, 3 tüfek, 20 gram esrar, çok sayıda senet, alacak verecek defteri ele geçirildi.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 16 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 8'i savcılıktan, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.