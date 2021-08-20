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Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

20.08.2021 15:00
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler... Trabzon'un Araklı ilçesinde, lastiği patlayıp kontrolden çıkan kömür yüklü tır, karşı şeride geçerek ticari taksiye çarptı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, lastiği patlayıp kontrolden çıkan kömür yüklü tır, karşı şeride geçerek ticari taksiye çarptı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru ilerleyen Volkan D. (34) idaresindeki 61 K 8962 plakalı kömür yüklü tırın sol ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan yatan tır, daha sonra karşı şeride geçti. O sırada, Rize istikametinden Trabzon istikametine ilerlemekte olan 61 PY 091 plakalı ticari taksi tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazanın çıkardığı gürültüyü duyan vatandaşlar olay yerine koşarak gelirken, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Daha sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ticari taksinin sürücüsü İrfan Yenigün'ün (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan ve bilinci kapalı olan taksideki yolculardan Şenol A. (65), kaza sonrası olay yerinden geçmekte olan bir doktorun kalp masajıyla hayata döndürüldü. Taksideki bir diğer yolcu Deniz A. (32) ise boyunluk takılarak bilinci açık bir şekilde sedyeyle ambulansa bindirilerek tedavi için hastaneye sevk edildi.

Tır sürücüsü Volkan D. ise kazayı burnu bile kanamadan kurtardı. Kaza sonrası şoke giren sürücü Volkan D. çevresindekilere sürekli diğer araçta bulunanların hayati durumuna sorarak gözyaşı döktü. Lastiğin patladığını ve sonrasını hatırlamadığını söyleyen Volkan D., olay yerine gelen ambulansla boyunluk takılıp sedyeye bindirilerek Fatih Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, daha sonra ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırdan yola savrulan kömür torbaları, ulaşımın bir süre emniyet şeridinden verilmesine neden oldu. İtfaiye ve belediye ekipleri karayolunu temizleme çalışmaları yaptıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Araklı Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı. - TRABZON

Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon, Kömür, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sahil yolunda tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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