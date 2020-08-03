Son dakika haberi: Sahillerde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da, Kurban Bayramı'nın son günü de plajlarda yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının da yüzde 67 ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı turistler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yoğunluk yaşandı.

Sahillerde güneşlenen ve denize giren tatilcilerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına da zaman zaman uymadığı görüldü.

Bazı tatilciler bisiklet binip yürüyüş yaparken, bazıları da yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.