Son dakika haberi! Şahinbey Belediyesi'nden Gazze'ye 5 ambulans desteği - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye 5 ambulans gönderecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısında, İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına tam donanımlı 5 ambulans alarak destek verilmesi kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsrail'i kınayarak, Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemli bir yer olduğunu belirtti.

Filistin halkına maddi ve manevi destek olmaları gerektiğini vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Daha önce Gazze Belediyesi ile kardeş belediye olmuştuk. Kudüs'e iki defa gittim ancak İsrail, Gazze'ye geçmemize kesinlikle izin vermiyor. Gazze hem denizden hem de karadan ablukaya alınmış durumda. Sadece Mısır ve İsrail'in izin verdiği malzemeler Gazze'ye girebiliyor. Kızılay'ın başlatmış olduğu yardım kampanyasına Şahinbey Belediyesi olarak destek olmak istedik. Kızılay ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ambulans konusunda ihtiyacın olduğunu ifade ettiler. Tam donanımlı ambulans desteğini meclisimize sunduk ve meclis üyelerimizin de desteğiyle böyle bir yardımda bulunacağız."