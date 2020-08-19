Son dakika haberi... Şahinbey'in her noktası temizleniyor - Son Dakika

Şahinbey'in her noktası temizleniyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde piknik alanlarına, çocuk parklarına ve kırsal mahallelere çıkarma yaparak buralarda da kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi baştan aşağı temizliyor. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe sınırları içerisindeki çöpleri toplamanın yanı sıra sokaklar ve caddeler, tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

"Daha temiz bir Şahinbey için el ele vermeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, "Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir şekilde çalışarak, yaz-kış ayrımı yapmadan ilçemizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyor. Korona virüs salgını sonrası hijyen çalışmalarımızı arttırdık ve tedbirlerimizi aldık. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. Fakat sürekli ifade ettiğimiz gibi vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım ki en iyi temizlik kirletmemektir. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Şahinbey için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz" diye konuştu.