Son dakika 3. sayfa: 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

29.06.2022 10:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildiMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda Tarsus ilçesinde 20 şahıs belirlendi. 22 Haziran Çarşamba günü belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle 'Şahmeran' isimli operasyon yapan ekipler, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ilçede terör örgütü adına esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para topladığı, geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katıldığı, cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan ve ailelerine örgütte çözülme olmaması ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla bölge esnafından zorla para topladıkları, toplandıkları bu paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıttıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların Nevruz öncesi gençleri örgütsel eylem yapmalarına teşvik ettiği, hassas noktalara zarar verilmesi talimatını verdiği ve bu patlayıcıları temin ettiği, geçmiş tarihlerde terör eylemlerine bizzat katıldıkları, gençleri de terör eylemlerine katılması amacıyla tehdit ve ikna metotları kullanarak örgüte üye yaptıkları belirlendi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 adet bez parçası, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ekiplerin, gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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