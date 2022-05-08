Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

08.05.2022 17:16
Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

Son dakika haberi... Antalya'da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 2 kişi, sahte altın bileklik satarak G.Ö. isimli şahsı dolandırdı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayete konu olayı gerçekleştirenlerin E.Ş. ve S.Ş. olduğunu belirledi. 7 Mayıs Cumartesi günü yakalanan 2 zanlının dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler bugün

adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi
Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi
Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

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Dolandırıcılık, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi - Son Dakika


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