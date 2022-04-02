Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

02.04.2022 13:01
Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Derince ilçesinde hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste hekim olmayan bir kişinin diş muayenesi ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, adreste diş tedavisi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı. Yapılan aramada, diş tedavisinde kullanılan çok sayıda ekipman ve malzeme ele geçirildi.


Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı
Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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