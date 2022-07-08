SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNİN ŞÜPHELİSİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI - Son Dakika
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SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNİN ŞÜPHELİSİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

08.07.2022 11:14

? BAŞAKŞEHİR'de sahte içki imalathanesine baskın düzenleyen polis ekipleri bin 300 litre etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

? BAŞAKŞEHİR'de sahte içki imalathanesine baskın düzenleyen polis ekipleri bin 300 litre etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin önceki yıllarda yaşanan sahte içkiye bağlı ölümlerin şüphelisi olarak aranan Murat Karademir olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de sahte içki imalathanesi tespit etti. Belirlenen adreste ve bir minibüsün içinde yapılan aramalarda 1 ton 300 litre etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet boş tank, 2 adet soğutma cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. İşlemleri devam eden şüphelilerden Murat Kandemir'in önceki yıllarda meydana gelen sahte içki zehirlenmelerine bağlı ölümlerin şüphelisi olduğu ve 19 suçtan arandığı ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNİN ŞÜPHELİSİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNİN ŞÜPHELİSİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI - Son Dakika
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