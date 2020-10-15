Son dakika haberi... Sahte içki operasyonu polis kamerasında - Son Dakika

Sahte içki operasyonu polis kamerasında

Operasyonda yüzlerce litre sahte içki, bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 423,5 litre sahte içki ile bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ülke alkollü içki zehirlenmesi neticesi ölüm olaylarının sayısının artması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 500 adet sahte TAPDK bandrolü, 390 litre el yapımı kaçak şarap, 5 litre el yapımı kaçak rakı, 118 kilogram etil alkol, 10 adet 1 litrelik üzerinde sahte bandrolü olan votka, 13.5 litre distile alkollü içki,1 adet 70 cl distile alkollü içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.