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Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonunda 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonunda 18 kişi tutuklandı

17.12.2021 22:47
Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlendiği "Zehir" operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlendiği "Zehir" operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i tutuklandı.

KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Ekipler, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre ederken, 85 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen 'Zehir' operasyonunda 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonunda 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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