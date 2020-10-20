Son dakika haberi! Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
20.10.2020 16:08
Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedaviye alınan Yusuf B. (50), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedaviye alınan Yusuf B. (50), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Zonguldak'ta, 8 Ekim günü evinde rahatsızlanan Yusuf B., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yusuf B., 10 gün sonra yaşamını yitirdi. İçkiden zehirlendiği iddia edilen Yusuf B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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