Son dakika haberi! SAHTE İÇKİNİN İLK BELİRTİSİ GÖRME BULANIKLIĞI; 15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR - Son Dakika

Son dakika haberi! SAHTE İÇKİNİN İLK BELİRTİSİ GÖRME BULANIKLIĞI; 15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR

14.10.2020 13:55
Son dakika haberi! SAHTE İÇKİNİN İLK BELİRTİSİ GÖRME BULANIKLIĞI; 15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'DA sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Zonguldak'ta bir kişi, İstanbul, İzmir, Mersin, Kırıkkale, Trabzon, Zonguldak, Muğla ve Aydın'da toplam 45 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Sahte içkinin 'bulanık görme' şikayetiyle ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Sahte ve normal içki arasındaki farkın anlaşılması mümkün değil. Kişi görme bulanıklığı hissettiği anda soluğu bir sağlık kuruluşunda almalı.Çünkü çay bardağının dibinde bulunan 15 mililitrelik saf metil alkol bir insanı öldürmek için yeterli" dedi.

Türkiye genelinde sahte içkiden 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle son bir haftada ölü sayısı 45'e yükseldi. Sadece İstanbul'da yapılan operasyonlarda 12 bin ton 360 litre etil alkol ile 2 bin 393 litre sahte içki ele geçirildi. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, sahte ve normal içki arasındaki farka dair önemli bilgiler verdi.

"AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Sahte içkide metil, normal içkide ise etil alkol olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Öldüren sahte içkinin içinde metil alkol var. Halbuki normal içkilerin içerisinde etil alkol bulunuyor. İçkinin etil alkol ya da metil alkolden yapıldığını ayırt etmek ise mümkün değil. İçki metil alkolle yapılmışsa sonucu gerçekten ölüme kadar gidebilir. Ölüm ihtimali uzak olmayan bir zehirlenme gerçekleşir. Hem etil hem de metil alkol insanlarda 'santral sinir sistemi depresyonu' adı verilen bir sarhoşluk haline yol açar. Etil alkolde bu bir süre sonra geçer. Ancak metil alkolde bu daha uzun sürer. Sahte içkinin ilk zehirlenme belirtisi gözleri vurmasıdır" diye konuştu.

"15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR"Alkolün verdiği etkiyle 'görme bulanıklığı' yaşandığını anlatan Prof. Dr. Aydın, "Ama metil alkolde süreç gittikçe ilerler. Bu öncelikle gözleri harap ediyor. Çok küçük miktarda bir alkol bile ölüme yol açıyor. Çay bardağının dibinde bulunan 15 mililitrelik saf metil alkol bir insanı öldürmek için yeterlidir. Çok küçük miktarda alkol bile göz harabiyetine yol açar. Kişi bir görme bulanıklığı hissettiği anda soluğu bir sağlık kuruluşunda almalıdır. Çünkü artık bir sorun var demektir. 'Alkol sarhoşluk yapıyor, acaba bundan mı etkilendim' diye düşünmeyin. Hafif bulanık görme bile kişiyi tedirgin etmelidir. Bulanık görme hissedildiği anda kişi hastaneye başvurmalı" uyarısında bulundu.

"BUGÜNLERDE MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUN"Vatandaşlara bu tür maddeleri güvedikleri yerlerden alması uyarısında bulunan Prof. Dr. Aydın, "Özellikle bu dönemde bir karmaşa var. Bu kritik dönemde mümkün olduğunca alkolden uzak durmak gerekecektir. Ancak bu alkol laboratuvar ortamında anlaşılır. Bunu masa başında anlayacak kimse yoktur. Şebeke o kadar canice çalışıyor ki bandrolünü, şişesini taklit ediyor. O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Restoran sahiplerinin dikkat etmesi gerekiyor. Ancak daha kan donduran olay insanlar kendi içkilerini evde kendileri yapıyorlar. Alkolün etil mi metil mi olduğunu bilme şansları da yok. Sadece satıcıya güveniyorlar" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------Sahte içki operasyonlarından detaylar-Sahte içkinin üretim depolarından görüntüler

-Prof. Dr. Ahmet Aydın röportajı


- İstanbul

Ahmet Aydın, İstanbul, Alkol, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SAHTE İÇKİNİN İLK BELİRTİSİ GÖRME BULANIKLIĞI; 15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Koronavirüse yakalanan doktor Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı         
12:17
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! SAHTE İÇKİNİN İLK BELİRTİSİ GÖRME BULANIKLIĞI; 15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei