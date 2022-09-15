Son dakika haberi | Sahte içkiye karşı 178 şüpheliye 'Zincir' operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ürettikleri sahte içkiyi kargo yoluyla piyasa süren 178 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Zincir' operasyonu başlatıldığını ve ülke genelinde 641 adreste arama yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda KOM birimlerince 2022 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1113 operasyonda; 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonlarla 400 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.