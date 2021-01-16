Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu - Son Dakika

Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu

16.01.2021 10:18

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu Adana'da çay ocağında karşılaştığı vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp arama yapma bahanesiyle 100 lira, 1 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altınını alan zanlı tutuklandı Zanlının Mersin'de de aynı bahane ile bir kişiden 400 Euro çaldığı ve...

Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu

Adana'da çay ocağında karşılaştığı vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp arama yapma bahanesiyle 100 lira, 1 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altınını alan zanlı tutuklandı

Zanlının Mersin'de de aynı bahane ile bir kişiden 400 Euro çaldığı ve arandığı ortaya çıktı

ADANA - Adana'da çay ocağında karşılaştığı vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp arama yapma bahanesiyle 100 lira, 1 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altınını alan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhyettin Kızmaz Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelerek kendini polis olarak tanıtan biri tarafından soyulduğu gerekçesiyle oldu. Kızmaz, ifadesinde çay ocağında otururken yanına yaklaşan bir kişinin kendisinin polis olduğunu söyleyip rozet gösterdiğini ve bir şüphe üzerine üst araması yapacağını söyleyip arama yapıp yanından uzaklaştığını, zanlı gittikten sonra baktığında cebindeki 100 lira, 1 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altının olmadığını fark ettiğini söyledi. Bu bilgiler üzerine ekipler, olay yerine giderek çalışma başlattı. Olay yerine yakın güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme, hakaret ve yağma suçlarından kaydığının olduğu öğrenilen Doğan T. olduğunu belirlendi. Şahsın görüldüğü yerde yakalanması için fotoğrafları ekiplere dağıtıldı. Kısa süre sonra polis ekipleri, zanlıyı Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesinde yakaladı.

"100 lirayı bana acıdı verdi, altınları buldum"

Zanlının emniyetteki ifadesinde ise iş başvurusundan geldiğini çay ocağına uğradığını bu sırada vatandaş ile adres sorarak tanıştığını belirterek, "Beni şikayet edene işsiz olduğumu söyleyince bana 100 lira verdi. Ben onu dolandırmadım. Altınları ise yerde buldum. Ben kimseyi dolandırmadım" dediği öğrenildi. Zanlının bundan bir süre önce aynı yöntemle bir vatandaştan 400 Euro aldığı aranması olduğu belirlendi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu
Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu
Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu
Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu

Cumhuriyet, Polis, Adana, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sahte polis arama bahanesiyle vatandaşı soydu - Son Dakika


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