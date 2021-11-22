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Son dakika haberi: Sahte polis yaşlı adamın 202 bin TL ve 19 bin 600 eurosunu dolandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sahte polis yaşlı adamın 202 bin TL ve 19 bin 600 eurosunu dolandırdı

22.11.2021 21:36
Son dakika haberi: Sahte polis yaşlı adamın 202 bin TL ve 19 bin 600 eurosunu dolandırdı

Son dakika haberler: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 79 yaşındaki adam, 202 bin lirasını ve 19 bin 600 eurosunu dolandırıcılara kaptırdı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 79 yaşındaki adam, 202 bin lirasını ve 19 bin 600 eurosunu dolandırıcılara kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde yaşayan emekli Enver Temiz'i (79) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis memuru olarak tanıtarak, "FETÖ'nün ağına düştünüz. Bankadaki paranızı kurtaracağız. Onun için emanete almalıyız. Parayı da hayvan karşılığında yatır" diyerek yaşlı adamı ikna etti. Telefon dolandırıcısına inanan yaşlı adam, banka hesabında bulunan 202 bin lirayı dolandırıcının hesabına yatırdı. Bir süre sonra aynı şahıs yaşlı adamı tekrar arayarak, "Euron var mı?" diye sordu. "Var" cevabını alan dolandırıcı, "Onu da güvence altına almanız lazım" diyerek verdiği banka hesabına parayı yatırmasını istedi. Belirtilen banka 19 Mayıs ilçesinde olmadığı için aracıyla Samsun'a giderek 19 bin 600 euroyu verilen hesaba yatıran yaşlı adamı bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında beni bekle" dedi. Bunun üzerine aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne 200 metre mesafede aracını park edip beklemeye başlayan Temiz, gelen giden olmayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlatınca dolandırıldığını anladı. Polis ekipleri yaşlı adamın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sahte polis yaşlı adamın 202 bin TL ve 19 bin 600 eurosunu dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sahte polis yaşlı adamın 202 bin TL ve 19 bin 600 eurosunu dolandırdı - Son Dakika
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