Karayipler bölgesinde 2000'den bu yana 4'ü ölümcül 34 köpek balığı saldırısı yaşandığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan Florida Köpek Balığı Araştırma Programını verilerine göre, Saint Martin'de 2005'te ölüme yol açmayan bir köpek balığı saldırısı yaşanmıştı.

Olayın ardından yerel hükümet, Ada'da 48 saat süreyle yüzme ve su sporlarına yasak getirdi.

Saldırıda köpek balığı ısırığıyla bir bacağını kaydeden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Karayipler 'deki Saint Martin Adası'nda köpek balığı saldırısı nedeniyle bir turist hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Saint Martin'de bir turist köpek balığı saldırısıyla öldü - Son Dakika

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