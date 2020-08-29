İZMİR Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dalış yaparak kutladı.
SAK bünyesinde görevli jandarma timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi açıklarında, yaklaşık 20 metre derinliğe dalıp, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Su altında Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı açan jandarma personeli, 'İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı pankart açtı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:27 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! SAK timinden 30 Ağustos dalışı; su altında bayrak ve Atatrük posteri açtılar - Son Dakika