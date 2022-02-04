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Son dakika haberi | Sakarya Barosu'ndan düzensiz göçmenleri ölüme iten Yunanistan'a tepki - Son Dakika

Son dakika haberi | Sakarya Barosu'ndan düzensiz göçmenleri ölüme iten Yunanistan'a tepki

04.02.2022 19:43
Son dakika haberi | Sakarya Barosu'ndan düzensiz göçmenleri ölüme iten Yunanistan'a tepki

Son dakika haberler: Sakarya Barosu, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırında ölmesine tepki gösterdi.

Sakarya Barosu, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırında ölmesine tepki gösterdi.

Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Edirne'de Yunan güvenlik güçleri tarafından yarı çıplak şekilde geri itilen 19 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Son dönemde düzensiz göçmenlere karşı ırkçı ve ayrımcı tutumun ciddi biçimde yükselmeye başladığın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzeri uygulamaları daha önce de defalarca tekrar etmiş olan Yunanistan devletini ve kendi değerlerinin çiğnenmesine göz yuman Avrupa Birliğini bu gayri insani ve gayri hukuki tutumlarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Başta Yunanistan ve Avrupa Birliği olmak üzere bütün dünya devletlerine uluslararası sözleşmelerce mültecilere sağlanan hakları ihlal etmemeleri yönünde hem çağrıda bulunuyor hem de uluslararası sözleşmelerden doğan yasal sorumluluklarını hatırlatıyoruz."

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Sakarya Barosu, Yunanistan, Edirne, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sakarya Barosu'ndan düzensiz göçmenleri ölüme iten Yunanistan'a tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sakarya Barosu'ndan düzensiz göçmenleri ölüme iten Yunanistan'a tepki - Son Dakika
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