Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Sapanca ilçesindeki İstanbuldere'den alınan numunelerde, balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediği bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) bağlı ekip, "bölgede çalışma yapan kepçenin suyu bulandırdığı ve dere suyuna çimento karıştığı" iddiaları üzerine numune aldı.

Ekibin kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan incelemeler ve alınan numuneler sonucu derede akan suda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Bölgede yürütülen bahse konu bent yapımı çalışması, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yapımı, yüklenici firma tarafın devam etmektedir. Bu çalışmalar yapılmadan önce 25 Mayıs 2021 tarihinde kurumumuzdan görüş alınmış ve Belediyemizce yaklaşık 1 ay öncesinde havza ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak, yürütülen çalışmaya ilişkin takibimiz devam etmektedir."

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü'ne dökülen İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatı nedeniyle suya karışan çimento ve diğer inşaat atıklarının, alabalık tesisindeki balıkların ölümüne neden olduğu öne sürülmüştü. İddialar bazı haber sitelerinde de yer almıştı.