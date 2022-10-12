Son dakika haberi: Sakarya'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sakarya'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

12.10.2022 13:14
Son dakika haberi: Sakarya'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberler: Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar, 1 buçuk kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar, 1 buçuk kilogram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesinde ikamet eden R.Ö. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda; 10 kilogram kubar esrar, 1 buçuk kilogram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirdi. Konuya ilişkin olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sakarya'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sakarya'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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