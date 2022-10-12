Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesinde ikamet eden R.Ö. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda; 10 kilogram kubar esrar, 1 buçuk kilogram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirdi. Konuya ilişkin olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Sakarya'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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