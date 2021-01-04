Sakarya'da son bir haftada ve yılbaşı kısıtlamasında izinsiz sokağa çıkan 297 kişiye polis ekiplerince toplam 597 bin 248 TL para cezası kesildi. Jandarma ekiplerince ise 80 saatlik yılbaşı kısıtlamasında 77 kişiye 215 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hafta içi 21.00'dan sonra ve 31 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında "tam kapanma" şeklinde uygulanan sokak kısıtlamasında devriyelerini sürdürdü. Şehrin işlek her cadde ve sokağını kontrol eden polis ekipleri, 28-30 Aralık tarihlerinde hafta içi izinsiz sokağa çıkan 74 kişiye ceza kesti. Polis ekipleri 31 Aralık-3 Ocak tarihlerindeki yılbaşı kısıtlamasında ise dışarıda izinsiz dolaşan 223 kişi yakalandı. Polis ekipleri son 1 hafta içerisinde kısıtlamayı ihlal eden 297 kişiye toplamda 597 bin 248 TL para cezası kesti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise, 31 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 80 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 77 kişiye işlem yapılarak, 215 bin 700 TL para cezası uygulandı. - SAKARYA