Son dakika haberi | Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi - Son Dakika

Son dakika haberi | Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi

Son dakika haberine göre Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemiSAKARYA Barosu'na bağlı avukatların 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi yaptı.

Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

SAKARYA Barosu'na bağlı avukatların 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi yaptı. Oturma eyleminin ardından yapılan görüşmelerden sonra yürüyüşlerine izin verilen avukatlar adına yapılan açıklamada, İlçelerde birden fazla kaymakamlık olamazsa, baroda olamaz denildi.

Sakarya Barosuna bağlı avukatlar 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi kapsamında Adapazarı Yeni Camii önünde toplandı. Yaklaşık 250 avukatın toplandığı alanda Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sakarya Valiliği tarafından yürüyüşe izin verilmediğinin tebliğ edilmesinden sonra polis ve avukatlar arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Dağılmaları istenen avukatlar oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 2 saat süren eylem sırasında avukatlar sloganlar attı. Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Valiliği ile Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak arasında süren görüşmeler sonucu yürüyüş için izin çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinde alkışlarla yürüyen avukatlar Demokrasi Meydanı önünde açıklama yaptı. Baro Başkanı Burak, Barolar, görevi ifası sırasında kamu görevi yürütmektedir. Nasıl bir şehirde birden fazla valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilçelerde birden fazla kaymakamlık olamazsa, baro da olamaz. Bizler, baroların zararına olacak her şeyin karşısında, ileriye taşıyacak her adımın yanındayız.? dedi.

Yeni Camii, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 11:09 Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]