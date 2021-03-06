Son dakika haberi! Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uğur Okralı'nın (24) kullandığı 07 Y 0905 plakalı motosiklet, D-650 kara yolu Sakarya istikameti Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Okralı, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Serdar Toptaş (24) ise yaralandı. Toptaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sakarya istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

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