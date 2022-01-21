Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Gar Meydanı-Yazlık Hattı'nda çalışan 14 numaralı otobüse binen 60 yaşındaki Hakkı Kösedağ, bir süre sonra rahatsızlandı.

Yolcuların uyarısı üzerine aracı durduran şoför Recep Dağdelen, otobüsle Sakarya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine yöneldi.

Araçta vatandaşların ilk müdahale yaptığı Kösedağ, hastanenin Acil Servis girişine getirilerek sağlık personeline teslim edildi.

Tedavi altına alınan Kösedağ'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Hastaneye geldiği saniyelerde kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.

Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği mücadele örneğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi sürücü personeli Recep Dağdelen'i tebrik etti.

Öte yandan otobüste yaşananlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde vatandaşların panik anları, sürücünün kornaya basarak sürücülerden öncelik istemesi ve hastanın acil servise getirilmesi yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurum olarak personele her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğinin her durumda bildirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak bizler için devam eden tüm işler, bir vatandaşımızın ihtiyacı halinde değişir. Hemşerilerimizin sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan personellerimizden Recep Dağdelen, araçta kalp krizi geçiren hasta için seferber olup, bir canın kurtulmasını sağladı. Herkes için örnek teşkil eden, bizleri duygulandıran ve onurlandıran bu davranıştan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz."