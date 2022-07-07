İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

07.07.2022 11:36

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde, Karasu Kabakoz Mahallesi Cemallettin Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet El Abıd (30) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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