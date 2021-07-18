Yolculuk boyunca ekip aracının sirenlerini çalarak büyük mutluluk yaşayan Ceylan, polis ağabeylerine teşekkür etti.

Ceylan'ın isteğini karşılıksız bırakmayan ekipler, çocuğu sünnet düğününün olduğu gün polis aracıyla gezdirdi.

Söğütlü İlçe Emniyet Amirliği'ne ulaşan Çağlar Ceylan, polisliği çok sevdiğini belirterek, ekip aracıyla gezmek istediğini belirtti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun ekip aracıyla gezme isteğini gerçekleştirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bir çocuğun polis aracıyla gezme hayali sünnet düğününde yerine getirildi - Son Dakika

Tatilde hızını alamayan Helin Avşar, peş peşe hem makyajsız hem de bikinili pozlarını paylaştı