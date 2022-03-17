Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı

17.03.2022 19:09

Son dakika habere göre Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltıSAKARYA Kaza yapan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların motor ve şase numaralarını, yurtdışından getirilen araçlardakilerle değiştirerek vatandaşlara satan şüpheli Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda...

Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı

SAKARYA Kaza yapan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların motor ve şase numaralarını, yurtdışından getirilen araçlardakilerle değiştirerek vatandaşlara satan şüpheli Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza yapan veya çeşitli nedenlerden dolayı perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen Mercedes marka araçları, yurtdışından getirtilen aynı marka, model ve renkte olan Mercedes marka otomobillerin motor ve şase numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirerek vatandaşlara satıldığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde şüphelinin F.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli Serdivan ilçesinde ekiplerce gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Sakarya ve İstanbul illerinde konuya ilişkin 5 adet Mercedes marka araç ele geçirildi.

Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı

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Son dakika: Sakarya'da 'change' araç operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika: Sakarya'da 'change' araç operasyonunda bir şüpheli yakalandı Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya, Tragger, Gözaltı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sakarya'da 'change araç' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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