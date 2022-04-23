Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

23.04.2022 20:45
Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Hacıoğlu Mahallesi'nde M.Ç. (31) ile E.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.T. tabancayla M.Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Ç. ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

YORUMLAR
500
'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü 'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı

Erenler, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
20:34 ABD'li şanslı vatandaş kasiyerin yaptığı hata sayesinde 1 milyon dolar kazandı!
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 21:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement