Son dakika haberi... Sakarya'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ahmet Çubuk'un (38) Eşme Mahallesi'nde dün ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ile Geyve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli H.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Çubuk, dün yakınları tarafından Bademlik mevkisindeki boş arazide yerde hareketsiz bulunmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.