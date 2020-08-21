Son dakika haberi... Sakarya'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Çubuk, dün yakınları tarafından Bademlik mevkisindeki boş arazide yerde hareketsiz bulunmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:21

Kaynak: AA

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